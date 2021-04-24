Одному из ведущих передачи "ТаТоТаке" досталось на орехи.

Главный тренер ковалевского "Колоса" Руслан Костышин на пресс-конференции после разгромной победы своих подопечных над полтавской "Ворсклой" не сдержался и грубо выругал журналиста Андрея Сенькива. Наставнику "Колоса" не понравились комментарии ведущего YouTube-канала "ТаТоТаке" по поводу скандального инцидента в поезде с участием игроков ковалевской команды.

44-летний специалист в своем эмоциональном спиче осудил действия Сенькива.

"Вот журналист Сенькив. Он просто уничтожил пацанов морально. Он очень грязно разговаривал. Я очень хочу их защитить, а не знаю, как. Я не хочу быть таким, как Сенькив. Он с таким наслаждением их позорил. У меня такое ощущение, что он сам этим занимается, что он сам, б**, ходит с писю*ом надроч**им, б**, и участвует в гей-парадах, б**. Он такой кайф от этого получал, что капец, б**. Без доказательств, налегке", - высказался Костышин.

Внимание! В видео присутствует нецензурная лексика!

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Автор: Артем Будрин