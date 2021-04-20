Нападающий "Колоса" Владимир Лысенко выломал дверь в соседнее купе.

Футболисты клуба УПЛ "Колос" в нетрезвом виде устроили дебош в вагоне поезда Ужгород - Киев, когда возвращались с матча против "Миная" (состоялся 4 апреля).

Об этом стало известно "Обозревателю" от одной из девушек, ехавших в соседнем купе.

Футболисты пытались проникнуть в купе, в котором группа девушек возвращалась с похорон. Одна из них идентифицировала в дебоширах футболистов "Колоса". После поездки другая девушка установила личности трех из четырех - это Владимир Лысенко, Вадим Милько и Вячеслав Чурко.

Футболисты с самого начала поездки стучали к девушкам в купе. "Видимо, хотели познакомиться. Но мы ни с кем не знакомимся. Трое из нас – замужем, имеют детей. Да и возвращались мы не с увеселительной прогулки… Мы объяснили проводнице, что возвращаемся с похорон - и хотели бы немного отдохнуть. Я тогда еще попросила ее номер", - рассказала одна из девушек Мария.

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В купе футболистов продолжалось веселье - с криками, матом и громким стуком в стену. А ночью Лысенко попытался вломиться в купе к девушкам.

"Около двух ночи один из них просто выломал нашу дверь… Две девочки, которые были на нижней полке, пытались ее удержать, а я звонила проводнице", - вспоминает Мария.

Девушки обратились за помощью к начальнику поезда. Футболисты долго не открывали ему дверь и грозились "разбить е*ало". В итоге разговор все же состоялся, но футболисты успокоились ненадолго. Затем в вагон прибыли сотрудники охраны, которые до конца поездки оставались в купе девушек.

Милько долго пытался пробраться в купе, чтобы "извиниться" за товарища:

"Тот, который выломал дверь, был в одних трусах. А его товарищ, который потом долго ходил и рассказывал, что что-то забыл, что хочет поговорить, извиниться, которого охрана оттесняла, не давала к нам подходить - тот одет был в футболку и трусы. Он говорил: девочки, извините - вы же видите, что он неадекватный? Но они ведь вместе пили, значит, и ответственность за случившееся - общая".

В Киеве дебоширов на вокзале встречала полиция.

"Они сначала хихикали. Когда увидели полицию - немного напряглись. Один из наших ночных соседей начал нас оскорблять, мол, мы сами виноваты, дескать, спровоцировали их… Как спровоцировали? Тем, что дверь заперли с самого начала? Тем, что до утра глаз не сомкнули - и в таком состоянии должны были ехать к мужьям и детям, на работу?".

Две девушки написали заявления, однако, по их словам, полицейские "не сделали ничего": "Видя, что эти ребята мертвецки пьяны, им не сделали тест на алкоголь, не задержали до выяснения обстоятельств - просто отпустили".

Позже Марии позвонили из полиции и сообщили, что ее заявление "потерялось". Потом оно нашлось, но было ли открыто производство - неизвестно. "Колос" до сих пор не принес девушкам извинения.

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Автор: Антон Дударь