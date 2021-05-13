Роман Яремчук забил 21 гол за Гент в этом сезоне / фото kaagent.be

Украинский нападающий Роман Яремчук отметился забитым мячом за "Гент" в третьем раунде группового этапа чемпионата Бельгии против "Остенде".

Яремчук провел на поле все 90 минут, открыл счет на 14-й минуте матча, а за несколько минут до финального свистка заработал от арбитра желтую карточку.

Читайте такжеВ девятом матче подряд: украинец Малиновский вновь результативно сыграл за Аталанту

"Гент" в итоге выиграл со счетом 2:1. Заметим, что еще один украинец Роман Безус тоже сыграл все 90 минут на поле, а Игорь Пластун вышел на заключительную десятиминутку.

Стоит отметить, что в нынешнем сезоне Яремчук за "Гент" во всех турнирах забил 21 гол, 19 из которых - в чемпионате Бельгии, а также сделал 7 голевых передач.

Команда украинцев занимает второе место в группе и отстает всего на один балл от лидера "Остенде" за три тура до финиша. Борьба за еврокубки в самом разгаре, а потому гол нашего соотечественника изрядно может помочь при распределении путевок в Лигу конференций от Бельгии.

Роман Яремчук: возможен уход из "Гента"

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Артем Будрин