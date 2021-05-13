Экс-футболист "Динамо" открыл счет во встрече и помог "Генту" добыть три очка.

Украинский нападающий Роман Яремчук отметился забитым мячом за "Гент" в третьем раунде группового этапа чемпионата Бельгии против "Остенде".

Яремчук провел на поле все 90 минут, открыл счет на 14-й минуте матча, а за несколько минут до финального свистка заработал от арбитра желтую карточку.

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"Гент" в итоге выиграл со счетом 2:1. Заметим, что еще один украинец Роман Безус тоже сыграл все 90 минут на поле, а Игорь Пластун вышел на заключительную десятиминутку.

Стоит отметить, что в нынешнем сезоне Яремчук за "Гент" во всех турнирах забил 21 гол, 19 из которых - в чемпионате Бельгии, а также сделал 7 голевых передач.

Команда украинцев занимает второе место в группе и отстает всего на один балл от лидера "Остенде" за три тура до финиша. Борьба за еврокубки в самом разгаре, а потому гол нашего соотечественника изрядно может помочь при распределении путевок в Лигу конференций от Бельгии.

Роман Яремчук: возможен уход из "Гента"

Яремчук хотел покинуть "Гент" еще перед стартом этого сезона, а в октябре заявил, что "он не в тюрьме" и хочет покинуть команду.

Однако зимой "Гент" не стал отпускать Яремчука. По информации СМИ, клуб уже получал конкретные предложения по трансферу форварда, но ответил отказом, поскольку хочет выручить не менее 20 миллионов евро.

В феврале стало известно, что Яремчук продлил контракт с "Гентом" до 2025 года.

В апреле украинец рассказал о ситуации со своим трансфером.

Ранее сообщалось, что форвард попал в список трансферных целей лондонского "Арсенала".

25-летний голеадор выступает за бельгийский клуб с 2017 года.

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Автор: Артем Будрин