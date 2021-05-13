Украинский нападающий Роман Яремчук отметился забитым мячом за "Гент" в третьем раунде группового этапа чемпионата Бельгии против "Остенде".
Яремчук провел на поле все 90 минут, открыл счет на 14-й минуте матча, а за несколько минут до финального свистка заработал от арбитра желтую карточку.
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"Гент" в итоге выиграл со счетом 2:1. Заметим, что еще один украинец Роман Безус тоже сыграл все 90 минут на поле, а Игорь Пластун вышел на заключительную десятиминутку.
Стоит отметить, что в нынешнем сезоне Яремчук за "Гент" во всех турнирах забил 21 гол, 19 из которых - в чемпионате Бельгии, а также сделал 7 голевых передач.
Команда украинцев занимает второе место в группе и отстает всего на один балл от лидера "Остенде" за три тура до финиша. Борьба за еврокубки в самом разгаре, а потому гол нашего соотечественника изрядно может помочь при распределении путевок в Лигу конференций от Бельгии.
Роман Яремчук: возможен уход из "Гента"
- Яремчук хотел покинуть "Гент" еще перед стартом этого сезона, а в октябре заявил, что "он не в тюрьме" и хочет покинуть команду.
- Однако зимой "Гент" не стал отпускать Яремчука. По информации СМИ, клуб уже получал конкретные предложения по трансферу форварда, но ответил отказом, поскольку хочет выручить не менее 20 миллионов евро.
- В феврале стало известно, что Яремчук продлил контракт с "Гентом" до 2025 года.
- В апреле украинец рассказал о ситуации со своим трансфером.
- Ранее сообщалось, что форвард попал в список трансферных целей лондонского "Арсенала".
- 25-летний голеадор выступает за бельгийский клуб с 2017 года.
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