Команда Паулу Фонсеки хлопнула дверью в турнире, а Уле-Гуннар Сульшер впервые вывел "МЮ" в финал.

В Риме прошел ответный матч 1/2 финала Лиги Европы между "Ромой" и "Манчестер Юнайтед". Он завершился победой римлян, однако в финал вышли манкунианцы.

На старте матча у "Ромы" было пару моментов, которые хозяева не реализовали, но и у "МЮ" следом Эдинсон Кавани пробил в перекладину, а затем не реализовал выход один на один. Но затем уругваец все же забил, отличившись после передачи Фреда. А Давид де Хеа так и не позволил римлянам отличиться в первом тайме.

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Сделать это "Роме" удалось после перерыва - причем за пять минут Эдин Джеко и Бриан Кристанте вывели римлян вперед. В середине тайма Кавани оформил дубль, но "Рома" все же вырвала победу - Никола Залевски забил в своем дебютном матче за римлян в еврокубках рикошетом от Алекса Теллеса.

"Рома" - "Манчестер Юнайтед" - 3:2 (первый матч - 2:6)

Голы: Джеко, 57, Кристанте, 60, Залевски, 83 - Кавани, 39, 68

"Рома": Миранте, Карсдорп, Смоллинг (Дарбо, 30), Ибаньес, Бруно Перес (Сантон, 69), Кристанте, Манчини, Педро (Залевски, 77), Пеллегрини, Мхитарян, Джеко (Майораль, 77)

"Манчестер Юнайтед": Де Хеа, Ван-Биссака (Уильямс, 46), Байи, Магуайр, Шоу (Теллес, 46), ван де Беек, Фред, Гринвуд, Фернандеш (Мата, 84), Погба (Матич, 64), Кавани (Рашфорд, 73)

Предупреждения: Карсдорп, Кристанте - Ван-Биссака, Фред, Кавани, Уильямс

"Рома" - "Манчестер Юнайтед": итоги матча

"МЮ" во второй раз в истории вышел в финал Лиги Европы. В 2017 году команде удалось выиграть трофей.

Для "МЮ" это восьмой выход в финал в двух главных еврокубках. Среди английских клубов больше только у "Ливерпуля" (14).

Лучшим игроком матча по версии WhoScored стал Давид де Хеа (оценка - 8,3).

Эдинсон Кавани забил 15 голов в своих последних 15 матчах в Лиге Европы.

"МЮ" впервые вышел в финал под руководством Уле-Гуннара Сульшера. Ранее у норвежца было четыре полуфинала в разных турнирах.

В финале, который состоится в Польше 26 мая, "МЮ" сыграет с "Вильярреалом".

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Автор: Антон Дударь