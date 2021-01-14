13 января состоялся первый полуфинальный матч Суперкубка Испании, в котором встречались "Барселона" и "Реал Сосьедад".
Каталонцы пробились в финал благодаря победе в серии пенальти.
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Отметим, что "Барса" играла без Лео Месси, который пропускал матч из-за дискомфорта в ноге.
Суперкубок Испании. 1/2 финала
"Реал Сосьедад" - "Барселона" - 1:1 (по пенальти - 2:3)
Голы: Оярсабаль, 51 (с пенальти) - Де Йонг, 39
"Реал Сосьедад": Ремиро, Горосабел (Сальдуа, 91), Ле Норман, Субельния, Монреаль, Мерино, Гевара (Субименди, 106), Гуриди (Барренечеа, 81), Порту (Янузай, 102), Исак (Жозе, 91), Оярсабаль
"Барселона": Тер Штеген, Мингеса (Фирпо, 113), Араухо, Ленгле, Альба, Педри (Пьянич, 91), Бускетс (Пуч, 91), де Йонг, Гризманн, Брэйтвэйт (Тринкао, 78), Дембеле
Видеообзор матча от MEGOGO.
Суперкубок Испании: что нужно знать
- Суперкубок Испании во второй раз проводится в формате "Финала четырех".
- В другом полуфинале 14 января встретятся "Реал" и "Атлетико".
- В прошлом году победителем турнира стал "Реал". А рекордсменом по количеству побед в Суперкубке является "Барселона" (13).
- Финал Суперкубка Испании-2021 запланирован на 17 января.
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