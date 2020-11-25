В расширенный список кандидатов вошли Луис Суарес и Сон Хын Мин.

Международная федерация футбола (ФИФА) представила лучшие голы 2020 года, авторы которых будут претендовать на премию имени Ференца Пушкаша.

Читайте такжеGolden Boy-2020: назван лучший молодой футболист года в Европе

Об этом сообщает официальный сайт ФИФА.

Самые известные из числа кандидатов - форвард "Атлетико" Луис Суарес и его коллега по амплуа из "Тоттенхэма" Сон Хын Мин.

При этом Суарес свой гол в ворота "Мальорки" забил еще в составе "Барселоны" в Ла Лиге. Сон забил эффектный мяч в игре с "Бернли" в АПЛ.

На приз также будут претендовать забитые мячи Ширли Крус (женская сборная Коста-Рики), Джорджиана де Арраскаэты ("Фламенго"), Джордана Флореса ("Дандолк"), Андре-Пьера Жиньяка ("Тигрес"), Софи Ингл (женская команда "Челси"), Златко Юнузовича ("Зальцбург"), Хломфо Кеканы ("Мамелоди Сандаунз"), Леонеля Киньонеса ("Макара") и Кэролайн Вейр (женская команда "Манчестер Сити").

Премия имени Ференца Пушкаша: что нужно знать

Победитель голосования будет объявлен 17 декабря на специальной церемонии, которая пройдет в онлайн-режиме.

Премия Пушкаша была учреждена ФИФА в 2009-м году и вручается автору самого красивого гола за календарный год.

Премия названа в честь легендарного венгрерского футболиста Ференца Пушкаша.

В прошлом году автором лучшего гола был признан футболист "Дебрецена".

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Данил Слесь