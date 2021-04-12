Главный тренер Ювентуса Пирло оценил свой первый сезон по 10-и балльной шкале

Легендарный в прошлом футболист сказал, что полностью еще не внедрил свои идеи в команде.

Знаменитый в прошлом футболист "Интера", "Милана", "Ювентуса" и сборной Италии, а ныне наставник туринского клуба Андреа Пирло высказался о своем первом сезоне в роли тренера "бьянконери". Слова Пирло приводит Football Italia. "Все тренеры должны чувствовать, что надо проявлять себя каждый божий день. Не говоря уже обо мне, который проводит первый год в роли тренера. Футбол был моей мечтой с детства, и я буду продолжать усердно работать над его совершенствованием", - сказал чемпион мира 2006-го года. "Пока за этот сезон я бы поставил себе 6 баллов из 10 возможных. Я знаю, что должен делать больше, и когда не достигаешь определенных результатов, тренер первым берет на себя ответственность. Моя идея в футболе доминировать через владение мячом и прессинг. Ряд причин помешал нам полностью реализовать идею, но команда стремится к большему, и мы продолжим работать над этим", - добавил Пирло. Читайте также "Mamamia!": в чемпионате Италии забили гол бисиклетой от перекладины (видео) Андреа Пирло в "Ювентусе": результаты первого сезона 41-летний специалист летом 2020 года возглавил "Ювентус", абсолютно до этого не имея никакого опыта в тренерском ремесле.

"Ювентус" вылетел от "Порту" на стадии 1/8 Лиги чемпионов, предварительно финишировав первым в группе с "Барселоной", "Динамо" и "Ференцварошем".

В Серии А туринцы идут третьими, отставая на 12 очков от первого места за 8 туров до конца чемпионата.

В финале Кубка Италии "Ювентус" сыграет против "Аталанты" 19 мая. Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram Автор: Будрин Артем

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