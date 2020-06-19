Болельщики завезли коронавирус в Черногорию после посещения футбольного матча в Сербии

Сербское дерби между "Партизаном" и "Црвеной Звездой" стало причиной вспышки коронавируса в Черногории.

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Об этом сообщает Blic.

Поединок состоялся в Белграде 10 июня, а правительство рекомендовало болельщикам соблюдать дистанцию в 1 метр, но на практике это правило не соблюдалось. В итоге на трибунах присутствовало более 16 тысяч зрителей, которые не соблюдали дистанцирование.

Издание отмечает, что на игру приезжали десять фанатов из Черногории. После их возвращения у семерых был подтвержден коронавирус. Это была первая вспышка COVID-19 в стране за последнее время - еще две недели назад в Черногории полностью прекратилось распространение вируса и новые случаи не фиксировались.

Директор клинического центра в Подгорице Евто Еракович обвинил фанатов, которые поехали в Сербию, в безответственности. Он предположил, что в ближайшее время появятся новые случаи заражения в стране.

Всего в Черногории подтверждено 337 случаев заражения коронавирусом и 9 смертей.

УНИАН ранее сообщал о том, что бывший футболист сборной Мексики умер от коронавируса.

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