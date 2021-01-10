"Реал" не сумел выиграть в гостях у "Осасуны".

В рамках 18-го тура чемпионата Испании "Реал" на выезде играл с "Осасуной".

Встреча завершилась без забитых голов - 0:0.

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"Реал" не сумел забить в Ла Лиге впервые с октября.

Отметим, что командам пришлось играть на заснеженном и замерзшем поле. После матча главный тренер "сливочных" Зинедин Зидан выразил мнение, что матч нужно было отменить.

"Мы плохо справились. Сделали все, что могли на этом поле. Это не футбол. Матч нужно было отменить. В таких условиях невозможно играть", - сказал француз, которого цитирует Marca.

"Осасуна" - "Реал" - 0:0

"Осасуна": Эррера, Видаль, Аридан, Д. Гарсия, Крус, Торрес, Ойер, Монкайола, Перес, Кальери (Будимир, 77), Р. Гарсия (Хони, 77)

"Реал": Куртуа, Васкес, Варан, Рамос, Менди, Кроос, Каземиро, Модрич (Иско, 75), Асенсио (Вальверде, 65), Бензема, Азар (Мариано, 75)

Видеообзор матча от MEGOGO.

Чемпионат Испании: положение команд

"Реал" после 18 туров набрал 37 очков и занимает второе место в таблице Ла Лиги.

"Барселона" 9 января разгромила "Гранаду" со счетом 4:0, набрала 34 очка и поднялась на третью строчку.

Лидирует в турнирной таблице "Атлетико", у которого 38 очков и при этом еще три матча в запасе. Матч 18-го тура "Атлетико" - "Атлетик" был перенесен из-за снегопада.

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Автор: Антон Дударь