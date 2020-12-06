В 12-м туре чемпионата Украины "Олимпик" на стадионе "Динамо" принимал "Рух".
На 8-й минуте матча "Олимпик" вышел вперед благодаря голу Шахаба Захеди. А в середине тайма арендованный у "Динамо" Бенито удвоил преимущество донецкого клуба. Нигериец отличился в третьем матче УПЛ подряд.
Во втором тайме Захеди оформил дубль. Иранский форвард, который лидирует в гонке бомбардиров УПЛ, забил свой восьмой гол в сезоне.
"Рух" сумел лишь уйти от разгромного поражения.
"Олимпик" набрал 16 очков и поднялся на пятое место в УПЛ. При этом у донецкого клуба еще есть одна игра в запасе.
"Рух" с 6 очками остается на последнем месте.
"Олимпик" - "Рух" - 3:1
Голы: Шахаб, 8, 62, Бенито, 24 - Кондраков, 68
"Олимпик": Альими, Ксенз (Пасич, 63), Снурницын, Драме, Лебеденко, Цымбалюк, Политыло, Бабенко (Романовский, 84), Альваренга (Каргбо, 70), Бенито, Захеди (Тейшейра, 70)
"Рух": Бандура, Белый, Гагун, Парамонов, Мысык, Копына (Кухарук, 89), Федорчук, Климчук (Козловский, 84), Бойчук, Русин (Брикнер, 70), Кондраков (Глиха, 70)
Предупреждения: Бенито - Копина, Климчук
Украинская Премьер-лига: 12-й тур
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