"Олимпик" набрал три очка и поднялся в топ-пятерку УПЛ.

В 12-м туре чемпионата Украины "Олимпик" на стадионе "Динамо" принимал "Рух".

На 8-й минуте матча "Олимпик" вышел вперед благодаря голу Шахаба Захеди. А в середине тайма арендованный у "Динамо" Бенито удвоил преимущество донецкого клуба. Нигериец отличился в третьем матче УПЛ подряд.

Во втором тайме Захеди оформил дубль. Иранский форвард, который лидирует в гонке бомбардиров УПЛ, забил свой восьмой гол в сезоне.

"Рух" сумел лишь уйти от разгромного поражения.

"Олимпик" набрал 16 очков и поднялся на пятое место в УПЛ. При этом у донецкого клуба еще есть одна игра в запасе.

"Рух" с 6 очками остается на последнем месте.

"Олимпик" - "Рух" - 3:1

Голы: Шахаб, 8, 62, Бенито, 24 - Кондраков, 68

"Олимпик": Альими, Ксенз (Пасич, 63), Снурницын, Драме, Лебеденко, Цымбалюк, Политыло, Бабенко (Романовский, 84), Альваренга (Каргбо, 70), Бенито, Захеди (Тейшейра, 70)

"Рух": Бандура, Белый, Гагун, Парамонов, Мысык, Копына (Кухарук, 89), Федорчук, Климчук (Козловский, 84), Бойчук, Русин (Брикнер, 70), Кондраков (Глиха, 70)

Предупреждения: Бенито - Копина, Климчук

Украинская Премьер-лига: 12-й тур

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Автор: Антон Дударь