Николай Кухаревич летом присоединится к лидеру второго дивизиона Франции.

Молодой нападающий "Руха" Николай Кухаревич подписал контракт с лидером французской Лиги 2 "Труа".

Об этом сообщил официальный сайт "Руха".

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Кухаревич доиграет сезон в "Рухе", а его контракт с "Труа" вступит в силу 1 июля - в этот день он присоединится к своему новому клубу. Отметим, что 1 июля Кухаревичу исполнится 20 лет.

Во львовском клубе также отметили, что на Кухаревича претендовали клубы и из других европейских чемпионатов. Однако нападающий и руководство "Руха" приняли решение принять предложение от "Труа", который в 2020 году приобрела компания City FootballGroup, владеющая "Манчестер Сити" и еще девятью клубами.

Для "Руха" это первый международный трансфер в истории клуба.

"Эмоции приятные. Давно этого ждал. Хочется попробовать что-то новое, выйти на новый для себя уровень. Моя мечта становится ближе. Конечно, не ожидал, что моими услугами заинтересуется компания City Football Group. Но на то мы и играем в футбол, чтобы нас приглашали в европейские клубы.

Очень рад, что получил приглашение от одного из таких клубов. Конечно, я уже просматривал некоторые матчи французского "Труа". Интересная команда, надеюсь, они повысятся в классе по итогам этого сезона", - сказал Кухаревич.

Николай Кухаревич: что известно о футболисте

Николай Кухаревич является воспитанником луцкой "Волыни", а в "Рух" он перешел в 2020 году.

Кухаревич выступает на позиции нападающего. Его рост - 191 см, вес - 81 кг.

В текущем сезоне на счету форварда 2 гола в 17 матчах за "Рух" в УПЛ.

В конце октября прошлого года Кухаревич впервые был вызван в молодежную сборную Украины.

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Автор: Антон Дударь