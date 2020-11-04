УЕФА принял решение временно отстранить от любой футбольной деятельности руководителя пресс-службы азербайджанского клуба "Карабах" Нурлана Ибрагимова.
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Заявление опубликовано на официальном сайте организации.
Ибрагимов в соцсетях публиковал гневную реакцию на фотографии погибших в боевых действиях в Карабахе азербайджанцев.
Представитель "Карабаха" заявил о необходимости убивать всех армян, включая стариков, женщин и детей.
Федерация футбола Армении требовала исключить "Карабах" из еврокубков. УЕФА временно дисквалифицировал Ибрагимова, после чего продолжит изучение дела для принятия окончательного решения.
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