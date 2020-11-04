Наказание получил глава пресс-службы "Карабаха".

УЕФА принял решение временно отстранить от любой футбольной деятельности руководителя пресс-службы азербайджанского клуба "Карабах" Нурлана Ибрагимова.

Читайте такжеПодана жалоба в УЕФА: российский клуб провел фанатов на матч Лиги чемпионов под видом журналистов (фото)

Заявление опубликовано на официальном сайте организации.

Ибрагимов в соцсетях публиковал гневную реакцию на фотографии погибших в боевых действиях в Карабахе азербайджанцев.

Представитель "Карабаха" заявил о необходимости убивать всех армян, включая стариков, женщин и детей.

Федерация футбола Армении требовала исключить "Карабах" из еврокубков. УЕФА временно дисквалифицировал Ибрагимова, после чего продолжит изучение дела для принятия окончательного решения.

Вас могут также заинтересовать другие новости:

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Перевод: Данил Слесь