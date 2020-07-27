"Хочу, чтобы болельщики были довольны": Луческу пообещал исправить плохие результаты Динамо

Мирча Луческу уверен, что фанаты "Динамо" поддержат его, если у команды будут хорошие результаты.

Новый главный тренер киевского "Динамо" Мирча Луческу выразил уверенность в том, что ему удастся улучшить результаты клуба.

"В истории "Динамо" еще не было такого плохого периода. Во-первых, я хочу исправить эту негативную картину. Есть много проблем, но мы будем идти рука об руку с футболистами, чтобы решить эти проблемы. Во-вторых, я хочу, чтобы болельщики "Динамо" были довольны", - сказал румынский тренер, которого цитирует aa.com.tr.

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По мнению Луческу, положительные результаты исправят отношение болельщиков к нему:

"Фанаты смотрят на результаты. Если у нас будут хорошие результаты, то какие проблемы будут у болельщиков? Да, я выиграл много чемпионатов у "Динамо" в "Шахтере". Возможно, они злятся из-за этого. Но теперь я, конечно, буду бороться за успех "Динамо". Фаны всегда аплодируют успеху".

Также румынский специалист, которому 29 июля исполнится 75 лет, отметил, что "благодаря футболу" чувствует себя молодым.

Напомним, Луческу подписал контракт с "Динамо" по схеме "2+1".

Также УНИАН сообщал о том, что Луческу после назначения в "Динамо" установил мировой рекорд.

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