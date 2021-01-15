Культовый форвард достойно оценил своего партнера по команде.

Нападающий итальянского "Милана" Златан Ибрагимович считает своего одноклубника Джанлуиджи Доннарумму самым сильным вратарем мира.

Об этом сообщает Corriere dello Sport.

По словам Ибрагимовича, ненормально, что Доннарума никогда не выступал в рамках турнира Лиги чемпионов.

"Он лучший голкипер мира. Но я не говорю ему об этом. Доннарумма должен оставаться голодным. Это ненормально, что он никогда не играл в Лиге чемпионов", - сказал легенда шведского футбола.

Джанлуиджи Доннарумма дебютировал за" Милан "в 2015 году, когда ему было 16. С тех пор провел за итальянский клуб 226 матчей, из них 80 "на ноль".

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Ориентированная трансферная стоимость 21-летнего Доннаруммы составляет 60 млн евро, он является самым дорогим футболистом Италии и 5-м в рейтинге самых дорогих голкиперов мира.

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Автор: Budrin Artem