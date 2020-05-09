Динамо готово отпустить полузащитника в турецкий клуб - СМИ
Полузащитник киевского "Динамо" Миккель Дуэлунд может продолжить карьеру в чемпионате Турции.
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Об этом сообщает Fotospor.
По информации издания, в услугах 22-летнего датчанина заинтересован "Трабзонспор".
Источник утверждает, что турецкий клуб уже связывался с "Динамо" и получил согласие на возможную сделку. Речь идет об аренде с правом выкупа.
Дуэлунд подписал контракт с киевлянами летом 2018 года, однако из-за травм редко появлялся на поле. За "Динамо" полузащитник провел 17 матчей и забил 1 гол.
Напомним, чемпионаты Украины и Турции были остановлены из-за пандемии коронавируса. Вероятно, летнее трансферное окно откроется позже, чем обычно.
УНИАН ранее сообщал о том, что чемпион мира возмутился количеством игрового времени в "Динамо".