Михаилу Петрошенко было 82 года.

30 марта на 82-м году жизни скончался вице-президент киевского "Динамо" по вопросам строительства Михаил Петрошенко.

Об этом сообщил официальный сайт "Динамо".

Под руководством Петрошенко были реализованы строительство динамовской базы, детской школы, клубного манежа и множества других инфраструктурных проектов.

"С безграничной скорбью встретив печальную весть о смерти Михаила Тимофеевича Петрошенко, выражаю искренние соболезнования его родным и близким.

Жизненный путь Михаила Тимофеевича стал образцом для целых поколений наших соотечественников. Михаил Петрошенко профессионально и ответственно выполнял свою миссию - участвовал в развитии украинского государства и нашего клуба", - выразил соболезнования президент "Динамо" Игорь Суркис.

Читайте также:

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Антон Дударь