30 марта на 82-м году жизни скончался вице-президент киевского "Динамо" по вопросам строительства Михаил Петрошенко.
Об этом сообщил официальный сайт "Динамо".
Под руководством Петрошенко были реализованы строительство динамовской базы, детской школы, клубного манежа и множества других инфраструктурных проектов.
"С безграничной скорбью встретив печальную весть о смерти Михаила Тимофеевича Петрошенко, выражаю искренние соболезнования его родным и близким.
Жизненный путь Михаила Тимофеевича стал образцом для целых поколений наших соотечественников. Михаил Петрошенко профессионально и ответственно выполнял свою миссию - участвовал в развитии украинского государства и нашего клуба", - выразил соболезнования президент "Динамо" Игорь Суркис.
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