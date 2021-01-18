Защитник донецкого "Шахтера" и сборной Украины по футболу Сергей Кривцов ответил на вопрос о том, с кем спел бы в дуэте вместе.
Об этом стало известно из его интервью в программе Вацко Light.
По словам Кривцова, чтобы начать петь песни, ему необходимо выпить два бокала вина. А вот дуэтом он бы спел с Михаилом Кругом - российским исполнителем шансона, которого убили в 2002 году.
"Я пою такие песни... Они не будут популярны. Застольные, где не надо тянуть высокую ноту. Если бы был Михаил Круг жив, я бы с ним спел", - сделал сенсационное заявление Кривцов.
Напомним, что в текущем сезоне Кривцов провел 9 поединков во всех турнирах и забил один гол.
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