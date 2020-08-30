"Тоттенхэм" подписал футболиста, который был болельщиком "Арсенала".

Лондонский "Тоттенхэм" оригинально представил новичка команды - защитника Мэтта Доэрти, который перешел из "Вулверхэмптона".

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В презентации новичка в официальном аккаунте в Twitter "Тоттенхэм" обыграл забавный факт. В 2012 и 2013 годах Доэрти в Twitter признавался в любви к принципиальному сопернику "шпор" лондонскому "Арсеналу".

"Я навсегда люблю "Арсенал", "Да, я большой фанат "Арсенала", - писал футболист.

В ролике "Тоттенхэма" можно увидеть, как Доэрти удаляет свои твиты об "Арсенале", а затем хлопает себя по эмблеме "шпор" на футболке.

28-летний Доэрти подписал контракт на четыре года. Сумма трансфера составила 18,5 миллиона евро.

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Автор: Антон Дударь