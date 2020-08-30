Мэтт Доэрти стал игроком Тоттенхэма / фото twitter.com/SpursOfficial
Лондонский "Тоттенхэм" оригинально представил новичка команды - защитника Мэтта Доэрти, который перешел из "Вулверхэмптона".
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В презентации новичка в официальном аккаунте в Twitter "Тоттенхэм" обыграл забавный факт. В 2012 и 2013 годах Доэрти в Twitter признавался в любви к принципиальному сопернику "шпор" лондонскому "Арсеналу".
"Я навсегда люблю "Арсенал", "Да, я большой фанат "Арсенала", - писал футболист.
В ролике "Тоттенхэма" можно увидеть, как Доэрти удаляет свои твиты об "Арсенале", а затем хлопает себя по эмблеме "шпор" на футболке.
28-летний Доэрти подписал контракт на четыре года. Сумма трансфера составила 18,5 миллиона евро.
*Delete* 😬— Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) August 30, 2020
#WelcomeDoherty ⚪️ #COYSpic.twitter.com/dNRuGv6DTI
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