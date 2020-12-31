Тарас Степаненко задумался о профессии агронома / YouTube/FootballHub
В сети появился итоговый выпуск рубрики "Наша сборная" о футболистах национальной команды Украины в 2020 году.
Видео опубликовано на YouTube-канале FootballHub.
Героями ролика стали полузащитники Тарас Степаненко и Сергей Сидорчук, а также защитники Сергей Кривцов и Ефим Конопля.
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