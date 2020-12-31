Машина Кривцова и агроном Степаненко: в сети появилось яркое видео про футболистов сборной Украины

Тарас Степаненко показал свою технику, Сергей Сидорчук ответил на вопросы болельщиков, а Ефим Конопля угадывал рыжеволосых футболистов.

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