Манкунианцы, похоже, уже в первой игре сняли вопросы о том, кто выйдет в финал.

Английский "Манчестер Юнайтед" и итальянская "Рома" на "Олд Траффорд" провели первый матч 1/2 финала Лиги Европы.

"МЮ" быстро открыл счет - Бруну Фернандеш отличился с паса Эдинсона Кавани. Но "Рома" сразу же отыгралась - Лоренцо Пеллегрини реализовал пенальти. В середине тайма Пеллегрини отличился ассистом, а Эдин Джеко вывел римлян вперед. Отметим, что в первом тайме "Роме" пришлось сделать три замены из-за травм.

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После перерыва все кардинально поменялось - "МЮ" переломил ход встречи, устроив голевую феерию. Уже к 63-й минуте хозяева вышли вперед после дубля Кавани. Затем дубль оформил и Фернандеш, который забил с пенальти. На этом манкунианцы не остановились - Поль Погба и Мэйсон Гринвуд довели счет до разгромного.

"Манчестер Юнайтед" - "Рома" - 6:2

Голы: Фернандеш, 9, 71, Кавани, 48, 64, Погба, 75, Гринвуд, 86 - Пеллегрини, 15 (с пенальти), Джеко, 34

"Манчестер Юнайтед": Де Хеа, Ван-Биссака, Линделеф, Магуайр, Шоу, Мактоминей, Фред (Матич, 83), Рашфорд, Фернандеш (Мата, 89), Погба, Кавани

"Рома": Пау Лопес (Миранте, 28), Смоллинг, Кристанте, Ибаньес, Кардсдорп, Диавара, Верету (Вильяр, 5), Спинаццола (Бруно Перес, 37), Пеллегрини, Мхитарян, Джеко

Предупреждения: Погба - Вильяр, Смоллинг

"Манчестер Юнайтед" - "Рома": итоги матча

Лучшим игроком матча по версии WhoScored признан Эдинсон Кавани - оценка 10,0. У Бруну Фернандеша - 9,9.

"Рома" - первая команда в истории Лиги Европы (после реформы Кубка УЕФА в 2009 году), которая провела три замены в первом тайме.

Эдинсон Кавани за карьеру забил 11 голов в 13 матчах против "Ромы". Больше он забивал только "Монако" (15).

Ответная встреча команд состоится 6 мая в Риме.

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Автор: Антон Дударь