"Горняки" и киевляне попали в разные корзины.

Донецкий "Шахтер" будет сеяным при жеребьевке 1/16 финала Лиги Европы, тогда как киевское "Динамо" получит статус несеяной команды.

Согласно регламенту жеребьевки плей-офф ЛЕ, который опубликован на официальном сайте УЕФА, из восьми команд, занявших третьи места на групповом этапе Лиги чемпионов, четыре получают статус сеяных, а четыре - несеяных. Сеяными становятся четыре лучшие команды по набранным очкам.

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"Шахтер" на групповом этапе ЛЧ набрал 8 очков и попал в число лучших третьих мест. "Динамо", у которого 4 очка, оказалось в четверке худших команд, занявших третьи места.

Все возможные соперники "Шахтера" и "Динамо" определятся после матчей 6-го тура группового этапа Лиги Европы, которые запланированы на 10 декабря.

Плей-офф Лиги Европы 2020-2021: что нужно знать

Жеребьевка 1/16 финала Лиги Европы состоится 14 декабря. Начало - в 14.00 по киевскому времени.

В плей-офф турнира сыграют 12 победителей групп Лиги Европы, 12 команд, которые заняли вторые места в своих группах ЛЕ, а также 8 команд, ставших третьими в Лиге чемпионов.

В 1/16 финала не могут встретиться команды из одной группы Лиги Европы, а также представители одной национальной ассоциации. Также УЕФА разводит представителей Украины и России.

Матчи 1/16 финала будут сыграны 18 и 25 февраля.

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Автор: Антон Дударь