Неймар с ПСЖ - на пути ко второму подряд финалу / фото REUTERS

14 апреля завершилась четвертьфинальная стадия Лиги чемпионов, по итогам которой определились четыре полуфиналиста турнира.

Борьбу за трофей продолжат "Пари Сен-Жермен" (Франция), "Челси" (Англия), "Манчестер Сити" (Англия) и "Реал" (Испания).

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Жеребьевка 1/2 финала состоялась вместе с жеребьевкой четвертьфиналов, поэтому полуфинальные пары уже известны.

Пары 1/2 финала

ПСЖ - "Манчестер Сити"

"Реал" - "Челси"

Ответные матчи пройдут на полях команд, которые указаны вторыми.

Плей-офф Лиги чемпионов: что нужно знать

  • Матчи 1/4 финала ЛЧ проходили с 6 по 14 апреля.
  • Действующий победитель Лиги чемпионов "Бавария" покинула турнир, уступив ПСЖ из-за правила выездных голов.
  • Первые полуфинальные матчи пройдут 27/28 апреля и 4/5 мая.
  • Финал состоится 29 мая в Стамбуле на "Олимпийском стадионе Ататюрка".

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Автор: Антон Дударь