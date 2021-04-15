Лига чемпионов: определились полуфинальные пары

В борьбе за трофей осталось только четыре клуба.

14 апреля завершилась четвертьфинальная стадия Лиги чемпионов, по итогам которой определились четыре полуфиналиста турнира. Борьбу за трофей продолжат "Пари Сен-Жермен" (Франция), "Челси" (Англия), "Манчестер Сити" (Англия) и "Реал" (Испания). Читайте такжеМесть удалась: ПСЖ ярко отпраздновал исторический триумф над Баварией (видео) Жеребьевка 1/2 финала состоялась вместе с жеребьевкой четвертьфиналов, поэтому полуфинальные пары уже известны. Пары 1/2 финала ПСЖ - "Манчестер Сити" "Реал" - "Челси" Ответные матчи пройдут на полях команд, которые указаны вторыми. Плей-офф Лиги чемпионов: что нужно знать Матчи 1/4 финала ЛЧ проходили с 6 по 14 апреля.

Действующий победитель Лиги чемпионов "Бавария" покинула турнир, уступив ПСЖ из-за правила выездных голов.

Первые полуфинальные матчи пройдут 27/28 апреля и 4/5 мая.

Финал состоится 29 мая в Стамбуле на "Олимпийском стадионе Ататюрка". Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram Автор: Антон Дударь

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