Неймар с ПСЖ - на пути ко второму подряд финалу / фото REUTERS
14 апреля завершилась четвертьфинальная стадия Лиги чемпионов, по итогам которой определились четыре полуфиналиста турнира.
Борьбу за трофей продолжат "Пари Сен-Жермен" (Франция), "Челси" (Англия), "Манчестер Сити" (Англия) и "Реал" (Испания).
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Жеребьевка 1/2 финала состоялась вместе с жеребьевкой четвертьфиналов, поэтому полуфинальные пары уже известны.
Пары 1/2 финала
ПСЖ - "Манчестер Сити"
"Реал" - "Челси"
Ответные матчи пройдут на полях команд, которые указаны вторыми.
Плей-офф Лиги чемпионов: что нужно знать
- Матчи 1/4 финала ЛЧ проходили с 6 по 14 апреля.
- Действующий победитель Лиги чемпионов "Бавария" покинула турнир, уступив ПСЖ из-за правила выездных голов.
- Первые полуфинальные матчи пройдут 27/28 апреля и 4/5 мая.
- Финал состоится 29 мая в Стамбуле на "Олимпийском стадионе Ататюрка".
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