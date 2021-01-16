Продэксим пробился в следующий раунд / фото mfc-prodexim.com.ua
Херсонский "Продэксим" успешно преодолел стадию 1/16 финала Лиги чемпионов по футзалу.
На этом этапе чемпион Украины разгромил македонскую команду "Шкупи". Матч прошел в Запорожье.
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"Продэксим" - "Шкупи" - 5:1
Голы: Зварич, 2, Белоцерковец, 3, 34, Клаудиньо, 37, Даниэль, 40 - Клаудиньо, 34 (автогол)
"Продэксим" в Лиге чемпионов: главное
- На предыдущей стадии "Продэксим" разгромил "Росарио" из Северной Ирландии со счетом 28:1.
- Жеребьевка 1/8 финала пройдет 21 января.
- В сезоне 2020-2021 весь розыгрыш Лиги чемпионов проходит в формате одиночных матчей на выбывание. "Финал восьми" пройдет в одном городе.
- В прошлом сезоне "Продэксим" завершил выступление в ЛЧ в элит-раунде.
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