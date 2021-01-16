Украинский клуб разгромил макендонцев в плей-офф футзальной Лиги чемпионов

"Продэксим" пробился в 1/8 финала.

Херсонский "Продэксим" успешно преодолел стадию 1/16 финала Лиги чемпионов по футзалу. На этом этапе чемпион Украины разгромил македонскую команду "Шкупи". Матч прошел в Запорожье. Читайте такжеОпределен победитель: чемпионат Украины по футзалу завершен досрочно "Продэксим" - "Шкупи" - 5:1 Голы: Зварич, 2, Белоцерковец, 3, 34, Клаудиньо, 37, Даниэль, 40 - Клаудиньо, 34 (автогол) "Продэксим" в Лиге чемпионов: главное На предыдущей стадии "Продэксим" разгромил "Росарио" из Северной Ирландии со счетом 28:1.

Жеребьевка 1/8 финала пройдет 21 января.

В сезоне 2020-2021 весь розыгрыш Лиги чемпионов проходит в формате одиночных матчей на выбывание. "Финал восьми" пройдет в одном городе.

В прошлом сезоне "Продэксим" завершил выступление в ЛЧ в элит-раунде. Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram Автор: Антон Дударь

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