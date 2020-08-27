Болельщики выбрали пятерку лучших голов Лиги чемпионов в сезоне 2019-2020.
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Об этом сообщил официальный сайт УЕФА.
В голосовании по определению лучшего гола приняло участие более 400 тысяч болельщиков.
Лучшим признан гол нападающего "Ювентуса" Криштиану Роналду в матче 1/4 финала против "Лиона".
В топ-5 также вошли голы Марселя Забитцера ("РБ Лейпциг"), Хуана Куадрадо ("Ювентус"), Луиса Суареса ("Барселона") и Сержа Гнабри ("Бавария").
Видео с топ-5 голов опубликовал официальный Twitter Лиги чемпионов.
Goal of the Tournament results:— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) August 27, 2020
🥇 Ronaldo, Juventus 2-1 Lyon (2nd goal)
🥈 Sabitzer, Leipzig 2-1 Zenit
🥉 Cuadrado, Atlético 2-2 Juventus
4⃣ Suárez, Barcelona 2-1 Inter (1st goal)
5⃣ Gnabry, Lyon 0-3 Bayern (1st goal)@NissanFootball#GOTT#GOTWhttps://t.co/gWSBK7vsZhpic.twitter.com/o76CdHCI47
Финал Лиги чемпионов: итоги
- В финале ЛЧ "Бавария" обыграла ПСЖ со счетом 1:0. Мюнхенский клуб играл в 11-м финале и добыл шестой трофей.
- Лучшим бомбардиром ЛЧ 2019-2020 стал польский нападающий Роберт Левандовски.
- Победа "Баварии" в Лиге чемпионов: фото с церемонии награждения.
- После финала фанаты ПСЖ устроили беспорядки в Париже.
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