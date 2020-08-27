Лучшим признан гол, забитый Криштиану Роналду в плей-офф.

Болельщики выбрали пятерку лучших голов Лиги чемпионов в сезоне 2019-2020.

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Об этом сообщил официальный сайт УЕФА.

В голосовании по определению лучшего гола приняло участие более 400 тысяч болельщиков.

Лучшим признан гол нападающего "Ювентуса" Криштиану Роналду в матче 1/4 финала против "Лиона".

В топ-5 также вошли голы Марселя Забитцера ("РБ Лейпциг"), Хуана Куадрадо ("Ювентус"), Луиса Суареса ("Барселона") и Сержа Гнабри ("Бавария").

Видео с топ-5 голов опубликовал официальный Twitter Лиги чемпионов.

Goal of the Tournament results:



🥇 Ronaldo, Juventus 2-1 Lyon (2nd goal)

🥈 Sabitzer, Leipzig 2-1 Zenit

🥉 Cuadrado, Atlético 2-2 Juventus

4⃣ Suárez, Barcelona 2-1 Inter (1st goal)

5⃣ Gnabry, Lyon 0-3 Bayern (1st goal)@NissanFootball#GOTT#GOTWhttps://t.co/gWSBK7vsZhpic.twitter.com/o76CdHCI47 — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) August 27, 2020

Финал Лиги чемпионов: итоги

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Автор: Антон Дударь