Криштиану Роналду / фото REUTERS

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Об этом сообщил официальный сайт УЕФА.

В голосовании по определению лучшего гола приняло участие более 400 тысяч болельщиков.

Лучшим признан гол нападающего "Ювентуса" Криштиану Роналду в матче 1/4 финала против "Лиона".

В топ-5 также вошли голы Марселя Забитцера ("РБ Лейпциг"), Хуана Куадрадо ("Ювентус"), Луиса Суареса ("Барселона") и Сержа Гнабри ("Бавария").

Видео с топ-5 голов опубликовал официальный Twitter Лиги чемпионов.

Финал Лиги чемпионов: итоги

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Автор: Антон Дударь