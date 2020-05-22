В Испании перенесли возобновление футбольного сезона: названа новая дата

Футболисты не успеют набрать форму к 12 июня.

Руководство испанской Ла Лиги отказалось от идеи возобновить сезон 12 июня.

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Об этом сообщает Mundo Deportivo.

По информации издания, рестарт сезона отложен до 19 июня. Такое решение было принято в связи с тем, что клубы смогут возобновить полноценные тренировки только 1 июня. Ла Лига хочет, чтобы у команд было минимум две недели на работу в привычном режиме перед проведением матчей.

Ожидается, что первым матчем в чемпионате Испании после карантина станет противостояние "Севильи" и "Бетиса" в 28-м туре.

Ла Лига была остановлена после 27-ми туров. В турнире лидирует "Барселона", которая опережает "Реал" на 2 очка.

УНИАН ранее сообщал о том, что "Реал" провел первую тренировку после карантина.