Триумфатором турнира стал лучший бомбардир в истории "Шахтера" Луис Адриано.

На стадионе "Маракана" состоялся финал Кубка Либертадорес, в котором встречались бразильские "Палмейрас" и "Сантос".

Матч завершился победой "Палмейраса" в овертайме - 1:0.

Автором единственного гола стал полузащитник Брено.

В составе победителей весь матч на поле провел лучший бомбардир в истории донецкого "Шахтера" Луис Адриано.

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"Палмейрас" - "Сантос" - 1:0

Гол: Брено, 90+9

"Палмейрас": Уэвертон, Луан, Винья, Гомес, Маркос Роша, Рафаэл Вейга (Алан Эмперор, 90), Данило, Габриэл Менино (Брено, 85), Зе Рафаэл (Патрик де Паула, 78), Луис Адриано, Рони (Мело, 90)

"Сантос": Джон, Пара (Бруниньо, 90), Лукас, Фелипе Жонатан (Веллингтон Кариока, 90), Диего Питука, Сотельдо, Луан Перес, Сандри (Лукас Брага, 73), Алисон, Кайо Жорже (Мадсон, 90), Мариньо

Обзор матча опубликовал YouTube-канал Fox Sports Brasil.

Кубок Либертадорес: итоги финала

"Палмейрас" во второй раз в истории клуба выиграл трофей. Впервые "зелено-белым" удалось сделать это в 1999 году.

"Сантос" упустил возможность в четвертый раз выиграть трофей в своем пятом финале.

"Палмейрас" теперь выступит на Клубном чемпионате мира. Бразильский клуб стартует с полуфинала.

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Автор: Антон Дударь