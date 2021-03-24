Сам португалец был бы не против вернуться в Мадрид.

"Реал" не будет пытаться вернуть Криштиану Роналду в летнее межсезонье.

Об этом сообщает cope.es.

Источник отмечает, что в "Реале" сохранили прекрасные воспоминания о Роналду, однако не видят смысла в возвращении форварда.

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В мадридском клубе сосредоточены на поисках молодой звезды, которая стала бы лидером команды в будущем, а не на "возвращении в прошлое".

Ранее стало известно, что 36-летний Роналду был бы готов покинуть "Ювентус", если его захотят видеть в "Реале", так как разочаровался в проекте туринского клуба.

Напомним, Роналду выступал за "Реал" с 2009 по 2018 годы и является лучшим бомбардиром в истории клуба.

Криштиану Роналду: карьера в "Ювентусе"

Роналду перешел в "Ювентус" в 2018 году, подписав четырехлетний контракт.

С туринский клубом он дважды стал чемпионом Италии и выиграл два Суперкубка страны.

В то же время вместе с Роналду "Ювентус" за три года ни разу не смог добраться до полуфинала Лиги чемпионов - в двух последних сезонах команда и вовсе вылетала уже в 1/8 финала.

В этом сезоне на счету португальца 30 голов в 34 матчах во всех турнирах.

Ранее сообщалось, что "Ювентус" определился с суммой, за которую готов продать Роналду.

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Автор: Антон Дударь