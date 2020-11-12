Криштиану Роналду покорилось еще одно историческое достижение.

Звездный нападающий Криштиану Роналду одержал сотую победу в составе сборной Португалии.

В контрольном матче португальцы разгромили сборную Андорры со счетом 7:0.

"Счастлив достичь очередной исторической отметки в составе сборной!", - написал Роналду после матча в соцсетях.

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По этому показателю Роналду вошел в топ-3. Он делит третье место с испанцем Хави (100 побед со сборной). Лидируют другие представители сборной Испании - Серхио Рамос (129 побед) и Икер Касильяс (121 победа).

В матче против Андорры Роналду забил 102-й мяч в футболке сборной. Для того, чтобы повторить мировой рекорд, который принадлежит иранцу Али Даеи, ему осталось забить 7 голов.

Всего Роналду провел за сборную Португалии 168 матчей.

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Автор: Антон Дударь