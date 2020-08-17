Барселона уволила главного тренера после позора в Лиге чемпионов

Президент "Барселоны" сообщил об увольнении главного тренера.

"Барселона" уволила главного тренера команды Кике Сетьена после разгромного поражения от "Баварии" в четвертьфинале Лиги чемпионов (2:8).

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Об этом сообщил президент "Барселоны" Жозеп Бартомеу, передает Tiempo de Juego в Twitter.

"Сетьен уволен", - сказал Бартомеу после встречи со спортивным директором клуба Эриком Абидалем и его заместителем Рамоном Планесом.

Напомним, 61-летний Сетьен возглавлял "Барселону" с января. Под его руководством команда впервые с сезона 2007-2008 не смогла выиграть ни одного трофея.

Барселона: очередной провал в Лиге чемпионов

"Барселона" проиграла "Баварии" со счетом 2:8. Каждый из таймов минувшего матча каталонцы проиграли со счетом 1:4.

"Барселона" пропустила восемь голов в одном матче во всех турнирах впервые с 1946 года.

"Барселона" в четвертый раз подряд вылетела из ЛЧ после разгрома. В прошлом сезоне "Барселона" в 1/2 финала по сумме двух встреч проиграла "Ливерпулю" (3:0, 0:4). В сезоне 2017-2018 каталонцы в 1/4 финала были повержены "Ромой" (4:1, 0:3). В сезоне 2016-2017 команда выбыла на стадии 1/4 финала, уступив "Ювентусу" (0:3, 0:0).

Звездный нападающий "Барселоны" Лионель Месси потерпел самое крупное поражение в карьере.

После унизительного поражения "Барселоны" в сети публиковали фотожабы.

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Автор: Антон Дударь