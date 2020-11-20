ФИФА пожизненно дисквалифицировала президента Федерации футбола Гаити Ива Жана-Барта.
Читайте такжеИспанская полиция арестовала российскую модель за клевету в адрес футболиста Милана
Об этом сообщает The Guardian.
Еще в мае стало известно о том, что правительство Гаити открыло дело, обвиняя функционера в сексуальном насилии в отношении футболисток национальной сборной.
По данным ФИФА, Жан-Барт занимался этим на регулярной основе в последние шесть лет.
Теперь уже экс-руководителю запрещено занимать любые должности в футбольной сфере. Также он оштрафован на миллион швейцарских франков.
Суд Гаити в итоге оправдал чиновника, поэтому он планирует обратиться в Спортивный арбитражный суд (CAS).
Ив Жан-Барт возглавлял Федерацию футбола Гаити с 2000 года и избирался на эту должность пять раз.
Вас также могут заинтересовать другие новости:
- В Швеции темнокожего футболиста дисквалифицировали за расизм
- Президент ФИФА Инфантино заразился коронавирусом
- УЕФА отстранил сотрудника азербайджанского клуба за призыв убивать армян
- УЕФА обратился к ФИФА с предложением пересмотреть правило игры рукой в футболе
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram