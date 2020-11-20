Ив Жан-Барт занимал свой пост 20 лет.

ФИФА пожизненно дисквалифицировала президента Федерации футбола Гаити Ива Жана-Барта.

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Об этом сообщает The Guardian.

Еще в мае стало известно о том, что правительство Гаити открыло дело, обвиняя функционера в сексуальном насилии в отношении футболисток национальной сборной.

По данным ФИФА, Жан-Барт занимался этим на регулярной основе в последние шесть лет.

Теперь уже экс-руководителю запрещено занимать любые должности в футбольной сфере. Также он оштрафован на миллион швейцарских франков.

Суд Гаити в итоге оправдал чиновника, поэтому он планирует обратиться в Спортивный арбитражный суд (CAS).

Ив Жан-Барт возглавлял Федерацию футбола Гаити с 2000 года и избирался на эту должность пять раз.

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Перевод: Данил Слесь