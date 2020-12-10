Антонио Конте был раздосадован после вылета "Интера" из еврокубков.

Главный тренер "Интера" Антонио Конте вспылил после матча 6-го тура Лиги чемпионов против "Шахтера" (0:0), по итогам которого его команда покинула еврокубки.

Об этом сообщает Football Italia. Источник отмечает, что Конте "был явно раздражен", когда давал интервью Sky Sport Italia сразу после игры и "сразу же огрызнулся на вопрос репортера".

Читайте также"Стратегия сработала": тренер Шахтера проанализировал ничью в матче с Интером

Журналистка Анна Билло спросила, не было ли нерешительности в действиях "Интера" в решающем матче. Конте на это ответил: "Вы можете высказать свое мнение, я уважаю это. Но я категорически не согласен, что нам не хватало решимости, потому что мои игроки выложились на полную".

Затем после нескольких вопросов репортер спросил у Конте, как так вышло, что "Интер" дважды сыграл с "Шахтером" 0:0 после того, как в августе в полуфинале Лиги Европы разгромил соперника со счетом 5:0.

Этот вопрос еще больше испортил настроение Конте.

"Шахтер" приехал сюда и изменил свою тактику игры, чтобы нейтрализовать нас. Они проиграли 0:5, поэтому они изменились. Думайте, прежде чем задавать вопросы!", - сказал тренер.

"Интер" - "Шахтер": итоги матча

"Интер" - "Шахтер": видеообзор матча

"Шахтер" набрал 8 очков и занял третье место в группе В, уступив "Боруссии" М, которая стала второй, по личным встречам. "Интер" (6 очков) стал последним. Таким образом, "Шахтер" вышел в Лигу Европы.

В параллельном матче "Реал" обыграл "Боруссию" М (2:0), набрал 10 очков и занял первое место в группе В.

В первом круге ЛЧ "горняки" также сыграли с "Интером" вничью - 0:0.

"Шахтер" в третьем сезоне подряд занял третье место на групповом этапе ЛЧ.

Своего соперника по плей-офф ЛЕ "Шахтер" узнает 14 декабря.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Антон Дударь