Хавьер Маскерано лучшие годы своей карьеры провел в составе "Барселоны".

Аргентинский футболист Хавьер Маскерано объявил о завершении карьеры в 36 лет.

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Об этом сообщил официальный сайт "Эстудиантеса", за который игрок выступал в этом году.

"Пришло время уйти по причинам личных перемен, которые произошли со мной. В последнее время я постоянно думал об этом и пришел к выводу, что самое правильное - закончить сейчас. Этой профессии я отдал всего себя, но теперь понял, что мне тяжело. Я не хочу проявлять неуважение к "Эстудиантесу", который доверился мне, или к коллегам и самой игре", - сказал Маскерано.

Аргентинец выступал в защите и полузащите, а его игровая карьера длилась 17 лет.

Хавьер Маскерано: главные этапы карьеры

Аргентинец начал карьеру в "Ривер Плейте", после чего перешел в "Коринтианс". В Европу Маскерано переехал в 2006-м году и защищал цвета трех клубов - "Вест Хэма", "Ливерпуля" и "Барселоны".

В составе каталонцев он стал пятикратным чемпионом Испании, а также два раза выигрывал Лигу чемпионов в период с 2010-го по 2018-й год. Всего на клубном уровне он завоевал 21 трофей.

В 2018-м и 2019-м Маскерано выступал в Китае за "Хэбэй Чайна Форчун".

За сборную Аргентины Маскерано провел 147 матчей и забил 3 гола. Он является двукратным олимпийским чемпионом и финалистом чемпионата мира 2014 года.

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Перевод: Данил Слесь