Ференцварош Реброва с украинцами в составе триумфально возобновил сезон (фото)

Чемпионат Венгрии официально вышел из карантина.

"Ференцварош" во главе с украинским специалистом Сергеем Ребровым успешно провел первый матч после возобновления чемпионата Венгрии.

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В перенесенном поединке первого тура команда принимала "Дебрецен" и одержала победу со счетом 2:1. Матч проходил при пустых трибунах.

Гости вышли вперед на 13-й минуте, однако уже в первом тайме "Ференцварош" ответил двумя результативными ударами Давида Сигера. Второй тайм команды провели без голов.

В составе коллектива Сергея Реброва участие в поединке приняли два украинских полузащитника - Александр Зубков и Игорь Харатин. Оба получили по желтой карточке, а Зубков был заменен на 60-й минуте.

"Ференцварош" укрепил лидерство в чемпионате Венгрии. Подопечные Реброва имеют 56 очков и опережают "МОЛ Види" на шесть пунктов, имея игру в запасе.

УНИАН ранее сообщал о том, что Ребров не исключил возвращения в "Динамо".

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