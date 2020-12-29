Евгений Селезнев признался, что ему тяжело дается воспитание сына.

Нападающий "Колоса" Евгений Селезнев рассказал о методах воспитания и отношениях со своим сыном - 13-летним Русланом.

Об этом Селезнев сказал в программе "Футбольный формат" на YouTube.

"У меня сын такой же, как я. Даже хуже. Страшный человек", - отметил форвард.

Читайте также"Я никому ничего не должен": футболист Селезнев высказался о конфликте с хорватским тренером из-за украинского языка

Селезнев признался, что сын специально делает все против него:

"Как я его воспитываю? Мне очень тяжело это дается. Он сейчас уехал на турнир, три дня его нет. Он играет в хоккей. Он все делает против меня. Постоянно. Я - в футбол, он - в хоккей. Хотя я и в хоккей играю. Я не люблю 8-й номер, а он специально берет 8-й. Он делает все, чтобы было так, что не я его отец. Не дай Бог, я с ним в Instagram фотку выложу. Он говорит: "Я не хочу, чтобы знали, что я сын Селезнева. Чтобы со мной из-за этого общались".

"Но имя сначала надо заработать, а почему стыдиться? Может быть, это детское, но все равно", - добавил нападающий.

Селезнев также рассказал, как отбил у сына желание быть футбольным вратарем:

"Хотел он играть в футбол, в ворота встал. Знаешь, как я его отучал? Разгонялся и с пяти метров бил ему в лоб. А он хотел, говорит: "Сильнее бей". Я разгонялся и еще сильнее бил. И нос разбивал ему. Говорил: "Чего же ты не ловишь, вратарь?".

Вас также могут заинтересовать новости:

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Антон Дударь