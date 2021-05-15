Команда полузащитника сборной Украины квалифицировалась в Лигу чемпионов на следующий сезон.

Футболист сборной Украины Руслан Малиновский отметился результативной передачей и забитым мячом за "Аталанту" в матче 37-го тура чемпионата Италии против "Дженоа".

Малиновский вышел на поле в стартовом составе и на 9-й минуте ассистировал колумбийскому форварду Дувану Сапате. А на 26-й минуте игроки поменялись ролями: теперь уже Сапата отдал результативный пас на Руслана.

На 57-й минуте матча Малиновский был заменен, а "Аталанта" в итоге выиграла со счетом 4:3.

Портал Whoscored поставил 28-летнему украинцу самую высокую оценку среди всех участников поединка - 8,8.

Украинец отметился результативным действием в составе бергамасков уже в десятом матче подряд. За этот отрезок он забил 6 голов и отдал 9 результативных передач.

Всего у него 8 мячей и 12 результативных передач в 34 встречах в Серии А в этом сезоне. Малиновский вышел на первое место среди лучших ассистентов Серии А. На один ассист меньше у форварда "Интера" Ромелу Лукаку.

Видео гола и ассиста Руслана от телеканалов "Футбол 1,2,3".

Руслан Малиновский: карьера в "Аталанте"

Руслан Малиновский перешел в "Аталанту" в июле 2019 года из бельгийского "Генка" за 13,6 миллиона евро, став одним из самых дорогих футболистов в истории клуба.

В своем первом сезоне он провел за итальянский клуб 44 матча, в которых забил 9 голов и сделал 4 голевые передачи.

В текущем сезоне на счету украинца 41 матч, 9 голов и 12 ассистов в составе клуба из Бергамо.

В апреле Малиновского признали лучшим игроком в пяти ведущих лигах Европы за месяц.

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Автор: Артем Будрин