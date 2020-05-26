Шахтер отклонил предложение Баварии по трансферу бразильца: названа сумма

Донецкий клуб не захотел расставаться с Додо.

Донецкий "Шахтер" отклонил предложение "Баварии" по трансферу бразильского защитника Додо.

Об этом сообщил журналист Игорь Цыганык в эфире программы "Цыганык Live" на YouTube.

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По информации Цыганыка, "Бавария" предлагала за Додо 25 миллионов евро, однако "Шахтер" эта сумма не устроила. В донецком клубе считают, что бразилец стоит дороже.

Судя по всему, предложение поступило в зимнее трансферное окно.

21-летний Додо перешел в "Шахтер" в начале 2018 года. Прошлый сезон он провел в аренде в португальском клубе "Витория Гимарайнш", а в нынешнем сезоне на счету бразильца 24 матча, 2 гола и 1 результативная передача за "Шахтер" во всех турнирах.

Как сообщал УНИАН, ранее также стало известно об интересе к Додо со стороны ПСЖ.

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