Дмитрий Михайленко уволен из-за плохих результатов / фото pafosfc.com.cy
Кипрский "Пафос" объявил о прекращении сотрудничества с главным тренером команды Дмитрием Михайленко.
Об этом сообщается на официальном сайте "Пафоса".
Отмечается, что украинский специалист немедленно покинет свой пост.
Контракт с Михайленко разорван в связи с неудовлетворительными результатами "Пафоса" в последних матчах.
Читайте также"Он отказал": Суркис признался, что хотел вернуть Реброва в Динамо Отметим, что 47-летний Михайленко возглавил "Пафос" только 21 октября прошлого года.
До этого специалист, напомним, возглавлял "Днепр-1".
Михайленко: результаты в "Пафосе"
- Под руководством украинского тренера "Пафос" одержал 4 победы, 5 раз сыграл вничью и 6 раз проиграл в чемпионате Кипра. При этом в последних четырех турах команде удалось набрать лишь 1 очко, а в последних 11 матчах - выиграть только один раз.
- В турнирной таблице "Пафос" занимает девятое место после 22 туров.
- Последней каплей для руководства "Пафоса" стало поражение от "Ларнаки" на своем поле со счетом 1:4 31 января.
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