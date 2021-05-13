Киевский и луганский клубы поспорят за трофей.

13 мая на "Городском стадионе имени Романа Шухевича" в Тернополе пройдет финальный матч Кубка Украины по футболу между "Динамо" и "Зарей".

УНИАН проведет онлайн-трансляцию матча "Динамо" - "Заря".

Динамо - Заря: где смотреть матч

Начало встречи - в 19.00.

"Динамо", которое в этом сезоне под руководством Мирчи Луческу уже стало чемпионом Украины, может оформить "золотой дубль" и в 13-й раз в истории взять Кубок. А "Заря" Виктора Скрипника надеется выиграть свой первый Кубок Украины в истории.

Динамо - Заря: прогноз букмекеров

Главным арбитром на финал Кубка Украины назначен 35-летний Юрий Иванов из Донецкой области.

Кубок Украины 2020-2021, финал

Динамо - Заря

Онлайн-трансляция матча

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Авторы: Антон Дударь, Артем Будрин