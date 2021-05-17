Украинские клубы начали сезон в Лиге чемпионов, а завершили в Лиге Европы.

В нынешнем сезоне еврокубков киевское "Динамо" и донецкий "Шахтер" суммарно на двоих заработали 81,27 миллиона евро. Обе команды прошли идентичный путь: сыграли в групповом раунде Лиги чемпионов, заняли там третье место и спустились в плей-офф Лиги Европы, где оба остановились на стадии 1/8.

Об этом сообщает zbirna.com.

Столичный клуб пополнил свою казну на 36,55 миллиона евро. Сюда входят фиксированная выплата (15,25 миллиона евро), выплата за клубный рейтинг (16), за очки и путевку в Лигу Европы (4), за квалификацию в 1/8 финала Лиги Европы (1,1) и маркетинговый пул (0,2).

Прибыль "горняков" составила 44,72 миллиона евро. Его сформировали фиксированная выплата (15,25 миллиона евро), выплата за клубный рейтинг (20,29), за очки и путевку в Лигу Европы (7,88), за выход в 1/8 финала Лиги Европы (1,1) и маркетинговый пул (0,2).

Заметим, что в следующем сезоне Украину на евроарене будут представлять пять клубов.

Украинские клубы в еврокубках: цифры и факты

"Динамо" впервые с 2016 года напрямую пробилось в групповой этап ЛЧ, а "Шахтер" впервые за пять лет будет проходить квалификацию.

Киевляне сыграют в групповом этапе ЛЧ второй раз подряд.

"Ворскла" в предыдущий раз представляла Украину на евроарене в сезоне 2018-2019 в групповом этапе Лиги Европы.

"Заря" в седьмой раз подряд пробилась в Лигу Европы.

"Колос" второй раз в истории и второй раз подряд выступит в еврокубках. В прошлом сезоне команда не смогла преодолеть квалификацию в Лиге Европы.

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Автор: Артем Будрин