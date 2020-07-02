Динамо попросило Минздрав пустить болельщиков на финал Кубка Украины

Решающий матч Кубка Украины пройдет в Харькове.

Киевское "Динамо" обратилось в Украинскую ассоциацию футбола и Министерство здравоохранения с просьбой открыть несколько секторов для болельщиков на финале Кубка Украины.

"Учитывая ситуацию в стране, мы просим выделить определенную квоту билетов, которые будут распространены среди фанатов команды. Разумеется, "Динамо" будет максимально способствовать соблюдению мер безопасности и условий медицинского протокола (необходимой дистанции между болельщиками).

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Перед нами есть пример ряда иностранных чемпионатов, где болельщики допускаются на трибуны с учетом соблюдения правил и мер медицинского протокола", - говорится в заявлении на официальном сайте "Динамо".

В киевском клубе также подчеркнули, что, поскольку в стране работают магазины, метро, наземный транспорт, кинотеатры и кафе, это позволяет поднимать вопрос и о посещении болельщиками футбольного матча.

Напомним, финал Кубка Украины пройдет 8 июля на стадионе "Металлист" в Харькове. В матче за трофей "Динамо" встретится с "Ворсклой".

УНИАН ранее также сообщал о том, что в Минздраве прокомментировали возможность возвращения болельщиков на трибуны.

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