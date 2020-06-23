Комитет арбитров вынес вердикт по судейству в скандальном матче Динамо - Колос

Комитет разобрал спорные моменты, которые вызвали возмущение некоторых участников поединка.

Комитет арбитров Украинской ассоциации футбола проанализировал действия главного арбитра матча 27-го тура УПЛ "Динамо" - "Колос" (2:1) Сергея Бойко, а также судьи VAR Евгения Арановского.

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Об этом сообщил портал Football.ua.

Бойко в этой встрече назначил четыре пенальти, еще один отменил после помощи VAR, а также удалил игрока "Колоса".

Комитет пришел к выводу, что все четыре пенальти были назначены верно.

Также были отмечены две ошибки, которые были исправлены с помощью VAR. В первом случае Бойко назначил пенальти в ворота "Колоса" после фола на Вербиче, но затем отменил свое решение.

Вторая ошибка - нарушение правил на Де Пене со стороны Ефремова. В том эпизоде Бойко не заметил фола и разрешил продолжить игру, а затем посмотрел видеоповтор и назначил пенальти в ворота "Колоса". Таким образом, судейская бригада на поединке действовала правильно и не повлияла на результат.

УНИАН ранее сообщал о том, что в "Колосе" возмутились судейством матча с "Динамо".

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