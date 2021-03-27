"Динамо" провело товарищеский матч во время паузы на игры сборных.

Киевское "Динамо" разгромило "Динамо" Бухарест в товарищеском матче, который прошел на стадионе имени Валерия Лобановского.

Киевляне, за которых выступали футболисты, не вызванные в сборные, обыграли соперника со счетом 3:0.

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Перед началом встречи состоялась минута молчания в память о погибших украинских воинах.

Напомним, Мирча Луческу провел в бухарестском "Динамо" большую часть игровой карьеры, а также тренировал эту команду в 1985-1990 годах.

"Динамо" Киев - "Динамо" Бухарест - 3:0

Голы: Клейтон, 22, Леднев, 41, Ходнак, 90

"Динамо": Бойко (Моргун, 80), Сидклей (Кузик, 82), Шепелев (Горбач, 87), Кендзера (Скорко, 63), Тымчик (Биловар, 71), Андриевский (Хондак, 87), Гармаш (Ванат, 46), Буяльский (В. Волошин, 46), де Пена (Н. Волошин, 46), Леднев (Михайленко, 71), Клейтон (Надольский, 80)

Видеообзор матча

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Автор: Антон Дударь