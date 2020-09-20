Президент киевского клуба отметил, что Мирча Луческу только начал строительство команды.

Президент "Динамо" Игорь Суркис поделился ожиданиями от матчей плей-офф квалификации Лиги чемпионов против бельгийского "Гента".

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Руководителя клуба цитирует пресс-служба киевлян.

"Каждая игра в квалификации - важная. Пришло время квалифицироваться в Лигу чемпионов. Естественно, это будут две решающие игры и для "Гента", и для нас. Мы не должны относиться к этим матчам шапкозакидательски, нужно настраиваться на тяжелую борьбу. Думаю, что шансы 50 на 50.

Мистер только строит команду, выдвигает другие требования, критерии ведения игры. Поэтому нужно собраться и, как и в поединке с АЗ, сыграть на морально-волевых качествах с первой до последней минуты и постараться пройти этот барьер, если команда хочет играть на самом высоком уровне - в Лиге чемпионов", - сказал Суркис.

"Динамо" - "Гент": главное

"Динамо" проведет первый матч против "Гента" 23 сентября на выезде. Начало встречи - в 22.00. Ответная игра пройдет 29 сентября.

На предыдущем этапе квалификации ЛЧ киевляне прошли нидерландский АЗ, одержав победу со счетом 2:0. "Гент", в свою очередь, был сильнее венского "Рапида".

В составе "Гента" выступают сразу три украинца: воспитанник "Динамо" Роман Яремчук, Роман Безус и Игорь Пластун.

Команды встречались между собой в квалификации ЛЧ сезона-2010/11. Тогда "Динамо" дважды обыграло "Гент" - 3:0, 3:1.

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Автор: Данил Слесь