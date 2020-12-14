Виталий Буяльский назвал жребий "хорошим" для "Динамо".

Полузащитник "Динамо" Виталий Буяльский поделился своим мнением о жеребьевке 1/16 финала Лиги Европы. По ее итогам киевлянам предстоит встретиться с бельгийским "Брюгге".

Буяльского цитирует официальный сайт "Динамо".

"Хороший жребий. Мы довольно неплохо знаем "Брюгге", с момента нашей встречи в августе прошлого года у них особо ничего не поменялось. А о силе соперника и говорить не стоит, поскольку это действующий чемпион Бельгии, да и сейчас идет в лидерах чемпионата страны".

Полузащитник заявил, что желание поквитаться с "Брюгге" за поражение в квалификации Лиги чемпионов в прошлом году не будет определяющим:

"Нет. На данный момент перед нами будет стоять задача пройти дальше, а о прошлых встречах вспоминать не имеет смысла".

Читайте также"Обязаны проходить": в Шахтере остались довольны жребием в Лиге Европы

Буяльский отметил, что следил за "Брюгге" и ждет интересной дуэли:

"У "Брюгге" очень хорошая команда, дважды обыграли "Зенит". Если бы в выездном матче с "Лацио" им немного больше повезло в самой концовке, когда мяч попал в перекладину, то и вовсе могли выйти в плей-офф Лиги чемпионов. Так что, уверен, впереди у нас интересное противостояние".

"Динамо" - "Брюгге": что нужно знать

"Брюгге" является чемпионом Бельгии 2019-2020. Турнир был завершен досрочно из-за коронавируса. После 29 туров "Брюгге" на 25 очков опережал ближайшего преследователя.

В Лиге чемпионов "Брюгге" стартовал сразу с группового этапа. Команда набрала 8 очков и заняла третье место в группе с "Боруссией" Дортмунд, "Лацио" и "Зенитом".

"Динамо" пробилось в групповой этап ЛЧ, пройдя в квалификации турнира АЗ и "Гент". На групповом этапе киевляне стали третьими, набрав 4 очка в группе с "Ювентусом", "Барселоной" и "Ференцварошем".

В прошлом сезоне "Динамо" и "Брюгге" пересеклись в третьем раунде квалификации ЛЧ. Тогда по сумме двух встреч дальше прошел бельгийский клуб (1:0, 3:3), после чего из "Динамо" был уволен Александр Хацкевич.

Матчи 1/16 финала Лиги Европы пройдут 18 и 25 февраля.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Антон Дударь