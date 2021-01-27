Болельщики не смогут посетить еврокубковый поединок на "Олимпийском".

Киевское "Динамо" сыграет против бельгийского "Брюгге" в 1/16 финала Лиги Европы при пустых трибунах.

Читайте такжеБукмекеры оценили шансы Шахтера и Динамо выиграть Лигу Европы

Накануне СМИ распространили информацию о том, что игра может пройти со зрителями, однако представитель киевской мэрии на условиях анонимности в комментарии "Чемпиону" назвал это "чушью".

По его словам, матч не сможет пройти со зрителями из-за адаптивного карантина, который введен до 28 февраля.

"Есть прямой запрет на посещение зрителями спортивных событий. За последние сутки было зафиксировано 145 летальных случаев и госпитализированы 2430 человек. Поэтому, о каком улучшении эпидемиологической ситуации в Украине в последнее время может идти речь?", - сказал представитель власти.

"Думаю, что "Динамо", представляя реальную картину, даже не будет обращаться к местной власти. Потому что ответ будет вполне понятен. Скажу больше: нет сомнений, что адаптивный карантин будет продолжен и в марте-апреле. Поэтому в ближайшие месяцы рассчитывать на поддержку команды на стадионе не стоит", - добавил он.

"Динамо" - "Брюгге": что нужно знать

Матчи 1/16 финала Лиги Европы между "Динамо" и "Брюгге" пройдут 18 и 25 февраля. Первая встреча состоится в Киеве.

"Брюгге" является чемпионом Бельгии 2019-2020. Турнир был завершен досрочно из-за коронавируса. После 29 туров "Брюгге" на 25 очков опережал ближайшего преследователя.

В Лиге чемпионов "Брюгге" стартовал сразу с группового этапа. Команда набрала 8 очков и заняла третье место в группе с "Боруссией" Дортмунд, "Лацио" и "Зенитом".

"Динамо" пробилось в групповой этап ЛЧ, пройдя в квалификации турнира АЗ и "Гент". На групповом этапе киевляне стали третьими, набрав 4 очка в группе с "Ювентусом", "Барселоной" и "Ференцварошем".

В прошлом сезоне "Динамо" и "Брюгге" пересеклись в третьем раунде квалификации ЛЧ. Тогда по сумме двух встреч дальше прошел бельгийский клуб (1:0, 3:3), после чего из "Динамо" был уволен Александр Хацкевич.

Легионер "Динамо" рассказал о настрое взять реванш у "Брюгге".

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Антон Дударь