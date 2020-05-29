Звездному испанскому футболисту грозит тюремный срок

Диего Коста имеет проблемы с налогами.

Нападающий мадридского "Атлетико" Диего Коста находится под подозрением испанской прокуратуры и может оказаться в тюрьме.

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Об этом сообщает 90min.com.

По информации источника, 31-летний футболист предстанет перед судом по делу о неуплате налогов в размере более 1 миллиона евро. Коста не выплатил государству часть денег с доходов за продажу имиджевых прав в 2014-м году.

Прокуратура требует оштрафовать экс-игрока сборной Испании на 500 тысяч евро, а также отправить его за решетку на шесть месяцев.

В нынешнем сезоне, который был остановлен из-за пандемии коронавируса, Диего Коста провел за "Атлетико" 19 матчей, забил 2 гола и отдал 3 результативные передачи.

УНИАН ранее сообщал о том, что футбольные матчи в Испании будут останавливать в память о жертвах коронавируса.

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