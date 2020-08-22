Десна перевернула матч с Зарей и одержала победу на старте сезона УПЛ

Черниговская команда пропустила гол, но ответила луганчанам тремя результативными ударами.

В первом туре Украинской Премьер-лиги черниговская "Десна" принимала луганскую "Зарю".

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Подопечные Александра Рябоконя одержали победу со счетом 3:1.

Гости вышли вперед на 43-й минуте: бывший капитан "Десны" Денис Фаворов, который недавно перешел в "Зарю", нанес мощный удар и огорчил свой бывший клуб.

На 57-й минуте "Десна" сравняла счет. Арбитр назначил пенальти, а Филиппов реализовал наказание - 1:1. Cпустя пять минут Тамм замкнул подачу с фланга ударом головой и вывел черниговцев вперед - 2:1. Окончательный счет установил Будковский, который замкнул прострел от Калитвинцева - 3:1.

"Десна" - "Заря" - 3:1

Голы: Филиппов, 57 (пенальти), Тамм, 63, Будковский, 73 - Фаворов, 43

"Десна": Паст, Гитченко, Имереков, Тамм, Огиря, Конопля, Калитвинцев (Картушов, 88), Домбровский (Ермаков, 90+3), Мостовой, Тотовицкий (Будковский, 46), Филиппов (Мудрик, 87)

"Заря": Шевченко, Фаворов, Вернидуб, Абу Ханна (Пиддубный, 35), Гречкин (Жуниньо, 79), Назарина, Юрченко (Перович, 80), Кочергин, Хомченовский, Кабаев (Янаков, 80), Громов (Лунев, 63)

Предупреждения: Калитвинцев, Будковский, Мостовой - Гречкин, Кочергин

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Автор: Данил Слесь