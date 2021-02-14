Данило Силва сообщил о том, что станет представителем "Динамо".

Бразильский экс-футболист Данило Силва получил должность в киевском клубе.

Об этом бывший защитник сообщил в Instagram.

По словам Силвы, он будет представителем "Динамо". Что именно будет входить в его обязанности, он не уточнил.

"Хотел бы поблагодарить президента Игоря Суркиса за все доверие, за предоставленную роль представителя клуба. Я сделаю все возможное, чтобы внести свой вклад и помочь клубу своего сердца", - написал Силва.

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"Это была неделя ностальгии и радости, когда я вновь мог быть в клубе, который я люблю, и видеть украинцев, которые такие работящие", - добавил бразилец.

Данило Силва: карьера футболиста

Данило Силва объявил о завершении карьеры футболиста в конце 2020 года.

В составе "Динамо" бразилец выступал с 2010 по 2017 годы. За это время он дважды стал чемпионом Украины, а также выиграл два Кубка страны и один Суперкубок. Силву считают одним из лучших легионеров в истории клуба.

До "Динамо" Силва выступал за американский "Метростарз" и бразильские "Гуарани", "Сан-Паулу" и "Интернасьональ", а после - за "Интернасьональ" и американский "Лос-Анджелес".

Он становился чемпионом Бразилии (2007), обладателем Кубка Либертадорес (2010) и победителем регулярного чемпионата MLS (2019).

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Автор: Антон Дударь