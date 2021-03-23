Из-за халатности работников федерации Камерун в мартовских матчах будет без своего лидера.

Нелепый казус случился со сборной Камеруна. Нападающий мюнхенской "Баварии" и капитан сборной Камеруна Эрик-Максим Чупо-Мотенг не приедет в лагерь национальной команды, потому что работники федерации направили письмо-приглашение на ошибочный адрес.

Об этом сообщает Goal.com.

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Камерунская федерация футбола вместо того, чтобы прислать приглашение на факс или электронную почту немецкого клуба, случайно отправила это письмо сама же себе, на свой электронный адрес.

32-летний форвард так и не дождался приглашения.

Заметим, что Камерун проведет в марте 2 поединка в рамках квалификации к Кубку африканских наций. Сперва они сыграют против Кабо-Верде, а затем с Руандой.

Напомним, что в прошлом сезоне Чупо-Мотенг вместе с ПСЖ добрался до финала Лиги чемпионов. В этом сезоне он сменил клуб и переехал в немецкую "Баварию". За 16 поединков Бундеслиги Эрик отметился одним мячом, а также дважды забивал в текущем розыгрыше ЛЧ.

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Автор: Будрин Артем