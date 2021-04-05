Похоже, после позорного поражения в АПЛ игроки искали виновного.

Бывшего защитника "Ромы", а ныне "Челси" Антонио Рюдигера выгнали с тренировки за то, что начал драку с вратарем "аристократов" Кепой Аррисабалагой.

Об этом сообщает Goal.com.

Конфликт произошел на следующий день после разгромного поражения от "Вест Бромвича" (2:5) в АПЛ. Рюдигер и Кепа сперва словесно оскорбляли друг друга, а потом пустили в ход кулаки. Главный тренер "Челси" Томас Тухель выгнал с тренировки своего 28-летнего соотечественника Рюдигера, который спровоцировал конфликт.

Впоследствии немец извинился перед голкипером сборной Испании. Наставник заявил, что уже все позади. Дисциплинарные наказания к футболистам применяться не будут.

Напомним, что 7 апреля "Челси" предстоит первый матч 1/4 Лиги чемпионов против "Порту".

Читайте такжеФорвард, который стоит 70 миллионов евро, перепутал левый и правый фланг: курьез стал вирусным в сети (видео)

Вас также могут заинтересовать новости:

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Будрин Артем